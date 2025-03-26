Інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,8%

У Великій Британії у лютому споживчі ціни зросли на 2,8% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління країни (ONS).

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Уповільнення інфяції

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 3% у січні. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зростання цін минулого місяця на 2,9%.

Як змінилися ціни

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,3% (як і в січні), алкоголь та тютюнова продукція — на 5,7% (на 4,9%), меблі та товари для дому — на 0,2% (на 0,5%), при цьому вартість одягу та взуття опустилася на 0,6% (зростання на 1,5%).

Ціни у ресторанах та готелях зросли на 3,4% (на 3,3%). Комунікаційні послуги стали дорожчими на 7,3% (на 5,9%), освітні — на 7,5% (як і в січні), медичні — на 5,1% (на 5%), транспортні послуги — на 1,8% (на 1,7%).

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Споживчі ціни у Британії у лютому щодо попереднього місяця підвищилися на 0,4%, тоді як у січні було зафіксовано зниження на 0,1%.

Ціни без урахування вартості продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (індекс CPI Core, базова інфляція) збільшилися на 3,5% за рік та на 0,4% за місяць. У січні перший показник зріс на 3,7%, другий — знизився на 0,4%.

Підвищення роздрібних цін (індекс RPI) минулого місяця сповільнилося до 3,4% у річному вираженні з січневих 3,6%. Саме цей індикатор використовується британськими роботодавцями під час переговорів про зарплату.

Різниця в динаміці індексів CPI та RPI пов'язана з урахуванням витрат на житло у RPI, а також різною вагою авіатарифів, страхування та цін на бензин.

RPI у лютому піднявся на 0,6% м/м після скорочення на 0,1% у січні.