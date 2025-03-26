Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 280 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 907 220 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 березня 2025, 8:24
Втрати ворога за 25 березня: 1 280 російських окупантів, 5 танків та 59 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 907220 (+1280) осіб,
- танків — 10430 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 21685 (+15) од,
- артилерійських систем — 25207 (+17) од,
- РСЗВ — 1341 (+0) од,
- засоби ППО — 1117 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30818 (+59),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41901 (+77) од,
- спеціальна техніка — 3786 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі