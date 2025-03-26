В сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання держпослуг

З 25 березня в усіх сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання державних послуг. Про це йдеться у повідомленні МВС України.

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Деталі

Зареєструватись на отримання послуг можливо у форматі онлайн — на 21 день вперед, або ж день у день в терміналах самообслуговування.

Фізична особа може реєструватися не більше ніж 4 рази на місяць онлайн і 4 рази на місяць у терміналі. Для юросіб встановлено ліміт у 4 реєстрації на день (онлайн) або 6 на день (через термінал).

Кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС.

Запис є індивідуальним. Якщо дані в документах не збігаються із зазначеними при реєстрації, у наданні послуги відмовлять.

Нагадаємо

Нова система Е-запису — це спільний проєкт Міністерства внутрішніх справ, Головного сервісного центру МВС та Міністерства цифрової трансформації України у системного перезавантаження робочих процесів сервісних центрів