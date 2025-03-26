З 25 березня в усіх сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання державних послуг. Про це йдеться у повідомленні МВС України.
В сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання держпослуг
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Деталі
Зареєструватись на отримання послуг можливо у форматі онлайн — на 21 день вперед, або ж день у день в терміналах самообслуговування.
Фізична особа може реєструватися не більше ніж 4 рази на місяць онлайн і 4 рази на місяць у терміналі. Для юросіб встановлено ліміт у 4 реєстрації на день (онлайн) або 6 на день (через термінал).
Кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС.
Запис є індивідуальним. Якщо дані в документах не збігаються із зазначеними при реєстрації, у наданні послуги відмовлять.
Нагадаємо
Нова система Е-запису — це спільний проєкт Міністерства внутрішніх справ, Головного сервісного центру МВС та Міністерства цифрової трансформації України у системного перезавантаження робочих процесів сервісних центрів
Коментарі - 2
В среднем можно успеть выхватить 1 талон в месяц или ехать в 7 утра и стоять 2 часа в очереди в сам сервисный центр. Вот вам и «потужне покращення».
А чим стара не влаштовувала? Бігунки як і раніше будуть брати 100500 записів на різних осіб, створюючи дефіцит, а потім з тими талонами сідати до «потрібних» адміністраторів. Нема бажання щось міняти, інакше просто програмно прив’язали би прізвище із талону із прізвищем у документі
а також зробити неможливим працювати в системі без талона.