США, Китай та Німеччина залишаються найдорожчими брендами у світі

США, Китай та Німеччина залишилися найдорожчими брендами у світі. Про це свідчать дані щорічного дослідження Brand Finance.

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Як змінилася вартість брендів

Компанія оцінила вартість бренду США майже в $37,33 трлн, що на 15,7% вище за торішній рівень. Це включає найрізноманітніші показники, у тому числі обсяг ВВП, інвестиційну і туристичну привабливість, політику і торгові правила, соціальні аспекти тощо.

Вартість бренду КНР зросла на 2,9% — до $20,53 трлн. Третю сходинку із великим відривом займає Німеччина (+0,3% до $4,985 трлн).

На четверту позицію вийшла Великобританія (+10,2% до $4,45 трлн), відтіснивши на п'яту сходинку Японію (-4,5% до $4,41 трлн). Далі йдуть Франція (+10,4% до $3,89 трлн), Індія (-5,9% до $2,77 трлн), Канада (+2,2% до $2,73 трлн), Італія (+3,3% до $2,4 трлн).

Цього року до топ-10 увійшла Іспанія із вартістю бренду $2,22 трлн, яка у 2024 році перебувала на дванадцятій позиції. Південна Корея обмінялася з нею місцями, але на одинадцятому місці залишилася Австралія.