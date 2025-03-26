Офіційний курс: Нацбанк знизив гривню на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 26 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6949 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Нацбанк на 26 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,13 грн (на 25 березня курс був встановлений на рівні 45,08 грн). Європейська валюта подорожчала на 5 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.