До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
25 березня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 25 березня: долар на міжбанку подешевшав на 8 копійок
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Відкриття 25 березня
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Закриття 25 березня
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Зміни
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41,65/41,68
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41,57/41,60
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8/8
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44,94/44,96
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44,97/44,98
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,90 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,52−41,63, євро — 45,15−45,32 грн.
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Джерело: Мінфін
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