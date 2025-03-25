Ощадбанк розпочав процедуру стягнення боргів через продаж хмарочоса «Гулівер»

Ощадбанк розпочав процес стягнення боргів через продаж київського хмарочоса «Гулівер», який виступає заставою. Як повідомив голова правління банку Сергій Наумов виданню Delo.ua., компанія-власник «Гулівера» є найбільшим проблемним позичальником банку.

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Фінансові труднощі: припинення платежів

За словами Наумова, ситуація погіршилася у 2024 році, коли «Гулівер» був переданий до АРМА за рішенням суду. Після цього платежі за кредитом припинилися. «Платежів вже не було протягом другої половини 2024 року, немає платежів і наразі. Тому Ощадбанк розпочав процес стягування активу», — зазначив голова правління.

Власник та борги: складна ситуація

Власником «Гулівера» вважається Віктор Поліщук, який, хоча і заперечує право власності на будівлю, надав особисту поруку за боргами компанії-власника на суму 207 мільйонів доларів. Поліщуку також належить мережа магазинів «Ельдорадо» та належав збанкрутілий у 2016 році банк «Михайлівський».

Історія будівництва та реструктуризація боргу

Відкритий у 2013 році «Гулівер» був побудований за кредит, наданий Ощадбанком та Укрексімбанком на суму 441 мільйон доларів з терміном погашення у 2025 році. У 2020 році борг був реструктуризований з продовженням терміну погашення до 2044 року.