Вийшов восьмий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових». У ньому розповідаємо про доступні види фінансової допомоги для ветеранів та їхніх родин. Ви дізнаєтесь, де шукати інформацію про грантові програми для втілення своєї бізнес-ідеї, як подати заявку та уникнути типових помилок.
Які ветерану отримати грант, кредит або іншу фінансову допомогу
У цьому випуску ми говоримо про можливості фінансової допомоги для ветеранів та їхніх родин. Розглянемо державні програми підтримки, гранти й інші форми допомоги. Спікерка поділиться практичними порадами щодо подання грантових заявок, розповість про критерії їх відбору й про те, як ефективно використовувати надані фінансові ресурси. Ви також отримаєте чекліст для подання на грант, завдяки чому зможете уникнути типових помилок.
👉 Переглянути відео можна за посиланням.
Про спікерку
Тему розкривають спікерка курсу Аліна Шух та запрошена експертка Ірина Тірель — менеджерка корпоративних програм KSE Business School, менеджерка проєкту «Ветеранський бізнес: від ідеї до фінансування». Ірина має досвід роботи з ветеранами — допомагає їм шукати фінансування та використовувати грантові можливості для розвитку бізнесу.
Основні теми випуску
- Які основні види фінансової допомоги доступні для ветеранів та їхніх родин?
- У чому різниця між грантами, кредитами та пільгами?
- Які переваги та недоліки кожного типу фінансової підтримки?
- Де знайти інформацію про гранти та інші програми фінансової допомоги?
- Як визначити, чи підходить вам конкретна грантова програма?
- Як знайти натхнення для бізнес-ідеї, якщо її поки немає?
- Які елементи мають бути у бізнес-ідеї та бізнес-плані?
- Грантова заявка: як її правильно заповнити й подати?
- Які обов’язки заявника після отримання гранту?
- Що станеться, якщо бізнес закриється або не відповідатиме умовам програми?
- Які спільноти та освітні програми допоможуть у поданні грантової заявки та веденні бізнесу?
Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.
Ініціатори та партнери проєкту
Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
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Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
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femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
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