Які ветерану отримати грант, кредит або іншу фінансову допомогу

Вийшов восьмий випуск безплатного освітнього проєкту « Фінансова грамотність для військових ». У ньому розповідаємо про доступні види фінансової допомоги для ветеранів та їхніх родин. Ви дізнаєтесь, де шукати інформацію про грантові програми для втілення своєї бізнес-ідеї, як подати заявку та уникнути типових помилок.

У цьому випуску ми говоримо про можливості фінансової допомоги для ветеранів та їхніх родин. Розглянемо державні програми підтримки, гранти й інші форми допомоги. Спікерка поділиться практичними порадами щодо подання грантових заявок, розповість про критерії їх відбору й про те, як ефективно використовувати надані фінансові ресурси. Ви також отримаєте чекліст для подання на грант, завдяки чому зможете уникнути типових помилок.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікерку

Тему розкривають спікерка курсу Аліна Шух та запрошена експертка Ірина Тірель — менеджерка корпоративних програм KSE Business School, менеджерка проєкту «Ветеранський бізнес: від ідеї до фінансування». Ірина має досвід роботи з ветеранами — допомагає їм шукати фінансування та використовувати грантові можливості для розвитку бізнесу.

Основні теми випуску

Які основні види фінансової допомоги доступні для ветеранів та їхніх родин?

У чому різниця між грантами, кредитами та пільгами?

Які переваги та недоліки кожного типу фінансової підтримки?

Де знайти інформацію про гранти та інші програми фінансової допомоги?

Як визначити, чи підходить вам конкретна грантова програма?

Як знайти натхнення для бізнес-ідеї, якщо її поки немає?

Які елементи мають бути у бізнес-ідеї та бізнес-плані?

Грантова заявка: як її правильно заповнити й подати?

Які обов’язки заявника після отримання гранту?

Що станеться, якщо бізнес закриється або не відповідатиме умовам програми?

Які спільноти та освітні програми допоможуть у поданні грантової заявки та веденні бізнесу?

Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів: