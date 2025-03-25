НБУ назначив директора Департаменту відкритих ринків

Директором Департаменту відкритих ринків Національного банку України з 25 березня 2025 року призначено Олександра Арсенюка, який з червня 2024 року виконував обов’язки керівника цього департаменту. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

здійснення оперативного аналізу та прогнозування, забезпечення процесу регулювання грошово-кредитного та валютного ринків, визначення та методологічне супроводження індикаторів грошового та валютного ринків;

проведення Нацбанком операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи та здійснення валютних інтервенцій;

управління міжнародними резервами України та нерезервними активами НБУ в іноземній валюті та монетарному золоті;

нормативно-методологічне забезпечення інструментів упровадження монетарної політики, валютного регулювання, функціонування фондового ринку в межах повноважень центрального банку, валютного нагляду;

проведення операцій з обслуговування державного боргу, пов’язаних з розміщенням державних цінних паперів, які емітуються у вигляді облігацій внутрішніх державних позик, депозитарне обслуговування обігу та розміщення яких здійснює Нацбанк;

проведення операцій з купівлі/продажу цінних паперів відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів НБУ або за дорученням його клієнтів.

Департамент відкритих ринків належить до вертикалі підпорядкування «Ринкові операції», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Чим займався раніше

Олександр Арсенюк працює у Національному банку з 2001 року. З червня 2024 року виконував обов’язки директора Департаменту відкритих ринків НБУ.

До призначення на посаду директора Департаменту відкритих ринків Арсенюк десять років очолював Управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку цього департаменту.

До роботи в Нацбанку упродовж 1998−2001 років працював кореспондентом відділу економіки Інтерфакс-Україна.

Арсенюк з відзнакою закінчив Київський національний економічний університет (1998 рік, магістр з управління державними фінансами).