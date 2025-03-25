Hyundai інвестує $21 мільярд у США до 2028 року

Hyundai Motor Group оголосила про інвестиції у розмірі $21 млрд в економіку США з 2025 по 2028 рік. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що південннокорейська компанія направить кошти на розширення виробничих потужностей, розвиток технологій та зміцнення ланцюжків постачань на території США.

У компанії заявили, що з моменту виходу на американський ринок у 1986 році Hyundai інвестувала у США близько $20,5 млрд.

Розширення потужностей виробництва

З метою збільшення виробничих потужностей, Hyundai спрямує $9 млрд. Це дасть змогу щорічно випускати у США 1,2 млн автомобілів під брендами Hyundai, Kia та Genesis.

Крім того, компанія має намір спрямувати кошти на модернізацію виробничих підприємств в Алабамі та Джорджії.

Крім того, $6 млрд буде направлено на розвиток логістичного і сталеливарного бізнесу в США, щоб домогтися більшої локалізації випуску автокомпонентів, зокрема, акумуляторів для електромобілів.

Сталеливарна компанія Hyundai Steel, що входить до складу Групи, збудує сталеплавильний завод з електродуговою піччю (EAF) у штаті Луїзіана, який матиме щорічну виробничу потужність 2,7 мільйона тонн сталі.

Крім цього, Hyundai інвестує $6 млрд в інноваційні проєкти і розширення стратегічних партнерств з американськими компаніями в таких сферах, як автономне водіння, робототехніка та штучний інтелект.

Створення робочих місць

Очікується, що завдяки цим інвестиціям Hyundai створить 14 000 нових прямих постійних робочих місць у США до 2028 року. Крім того, загальний економічний вплив, як прогнозується, призведе до створення понад 100 000 прямих та непрямих робочих місць у пов'язаних галузях.

Зростання акцій

Акції Hyundai Motor подорожчали на 3,9% за підсумками торгів у вівторок. За останній рік їхня вартість знизилася на 8,5%.