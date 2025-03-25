Багаті американці масово виводять капітал за кордон

Американські мільйонери масово виводять великі грошові суми із країни. За даними фінансових експертів, заможні громадяни відкривають рахунки у швейцарських та британських банках через побоювання політичних змін. Про це пише британська газета The Telegraph.

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Що відомо

Керуючий директор лондонської компанії London and Capital Роберт Пол наголосив на масштабах явища: «За останні три-чотири тижні ми зафіксували п'ять великих трансакцій на суми $40 млн, $30 млн, $30 млн, $100 млн і $50 млн», — сказав він.

Клієнти переводять кошти з американських брокерських рахунків до банків Швейцарії, Джерсі та Гернсі. Побоювання багатих американців викликає можливе запровадження контролю над переміщенням коштів.

«Понад чверть наших клієнтів цікавляться виведенням капіталу зі США», — заявила керуючий директор Henley & Partners Джуді Галст. При цьому вона зазначила, що у приватній розмові зі співробітником швейцарського банку він розповів їй, що за останні кілька тижнів вони вже відкрили 12 рахунків для американців.

Експерти пов'язують те, що відбувається, з невизначеністю економічної політики. Міжнародні рейтингові агенції вже знизили прогнози зростання економіки США. Федеральна резервна система скоротила прогноз економічного зростання із 2,1% до 1,7%.

Економісти не відкидають, що подібні дії — страховка від потенційних фінансових обмежень.

«Спонсори демократичної партії побоюються дискримінації у фінансовому плані», — підкреслив директор агентства Prime Purchase Оллі Маршалл.

Деякі інвестори розглядають стратегію інвестиційної міграції. Наприклад, вони вивчають програми отримання віз у Новій Зеландії або відкриття банківських рахунків у Швейцарії та Ліхтенштейні. При цьому економісти вважають, що запровадження будь-яких радикальних інструментів за контролем капіталу в США поки що малоймовірне.