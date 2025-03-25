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25 березня 2025, 15:16

NovaPay збільшує суму розстрочки до 200 тисяч грн

NovaPay оновлює умови користування розстрочкою і робить її ще зручнішою для клієнтів. Відтепер строк кредитування — від 1 до 36 місяців, а сума кредиту — від 1 000 до 200 000 грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

NovaPay оновлює умови користування розстрочкою і робить її ще зручнішою для клієнтів.

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«Популярність Розстрочки серед наших користувачів зростає. Ми впровадили її у липні минулого року, і за цей час клієнти оформили понад 166 тисяч кредитів на загальну суму близько 960 млн грн. Наразі кредитний портфель становить 460,3 млн грн», — зазначає Яна Левада, директорка департаменту розвитку бізнесу NovaPay.

Раніше розстрочку можна було оформити на термін до 12 місяців, а максимальний розмір позики міг сягати 100 тис. грн.

Частіше розстрочку у мобільному додатку оформлюють чоловіки, їх 56%. Найактивніші користувачі — люди віком 26−35 років (41%), за ними йдуть клієнти до 25 років (31%).

Умови

Розмір доступної розстрочки залежить від індивідуального кредитного ліміту клієнта, який можна перевірити в застосунку NovaPay. Оформити розстрочку можна там же, у застосунку, всього за кілька хвилин.

Погашати кредит потрібно рівними щомісячними платежами, а для зручності доступне автоматичне списання коштів. Процентна ставка — 0,00001% річних. Щомісячна комісія за надання кредиту — 3,5% від суми позики (реальна річна процентна ставка — 91,21%). При достроковому погашенні комісія нараховується лише за фактичний період користування кредитом, без переплат за весь термін.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Ivn
Ivn
25 березня 2025, 15:30
#
Реальна річна процентна ставка — 91,21% - жесть
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0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
25 березня 2025, 15:48
#
Ранее рассрочку можно было оформить на срок до 12 месяцев, а максимальный размер ссуды мог достигать 100 тыс. рублей. грн.
Вот это опечатка! Каких таких рублей?
Или у нас теперь рублём называют единицу валюты, типа как юань у китайцев?
(Т.е. мы говорим 100−200−300 юаней, но у китайцев валюта именно «юань Жэньминьби» и просто фраза «дай мне 5 юаней» звучит как «купи 3 кг». Но 3 кг чего именно?)
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