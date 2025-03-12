Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України

У межах українсько-данського енергетичного партнерства Данія виділила 98 млн євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, повідомляє Укрінформ.

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Що відомо

«У нас є українсько-данське енергетичне партнерство, це наша флагманська цивільна ініціатива, яка сприяє стійкості української енергетики. Було виділено 98 млн євро на придбання сонячного обладнання, газопоршневих установок», — сказав посол.

Він наголосив, що енергоефективність є важливим компонентом співпраці між Данією та Україною. Йдеться як про короткострокові, так і довгострокові стратегії, спрямовані на покращення енергетичної безпеки.

Міккельсен також розповів, що країни співпрацюють у сферах теплоізоляції, систем опалення та охолодження, технологій для економії енергії.

Нагадаємо

На початку 2024 року Україна і Данія розробили перелік критично важливих технологій для енергосектору.

Каталог включає 20 технологічних рішень, які можуть бути впроваджені в Україні для підтримки розподіленої генерації.

Рішення представлені у таких групах як газові турбіни, сонячні панелі з накопичувачами, вітрова генерація, мережеві системи накопичення енергії, біогазова генерація, когенераційні установки на біомасі.