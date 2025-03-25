Європейські акції випередили американські вперше за 25 років

Європейські акції вперше за чверть століття показали кращу динаміку зростання, ніж американські, повідомляє Marketwatch, з посиланням на дані Deutsche Bank.

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Як змінився індекс

З початку 2025 року індекс Stoxx Europe 600 додав 3%, тоді як американський S&P 500 втратив 2%. Таке випередження Європи над США востаннє фіксували у 2000 році, коли різниця у прибутковості перевищила 10%.

Успіх європейських акцій пов'язаний із зміною настроїв інвесторів. З початку війни в Україні у лютому 2022 року та до листопада 2024 року розрив у коефіцієнті P/E між США та Європою зріс на 4,5 пункту, пише видання.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США цей розрив скоротився на 2,7 пункти. Причиною стали політична нестабільність у Штатах, падіння вартості акцій «Чудової сімки» та надії на перемир'я в Україні.

Ситуація у США розвивається інакше. Поки що інституційні інвестори масово залишають ринок, приватні трейдери активно вкладаються в акції, пише Financial Times.

За даними VandaTrack, у 2025 році роздрібні інвестори вклали в американські акції та ETF $67 млрд. Це трохи менше, ніж $71 млрд в останньому кварталі 2024 року. В цей же час Bank of America відзначив рекордне скорочення вкладень великих гравців у березні 2025 року.

«Покупка на спаді була майже безпрограшною стратегією чотири роки з п'яти», — заявив головний стратег Interactive Brokers Стів Сосник. Приватні інвестори продовжують вірити у ринок, незважаючи на турбулентність.

Тарифна політика Трамп залишається ключовим фактором нестабільності. Очікується, що 2 квітня президент оголосить про нові мита. Хоча чиновники США натякнули на м'якіший підхід, ніж обіцяні Трампом жорсткі заходи, ринки все ще побоюються наслідків.

Нещодавнє зростання основного бенчмарку S&P 500 на 1,8% за день пов'язане з надіями на перегляд цих планів.

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