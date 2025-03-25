Які українські стартапи залучили найбільше інвестицій у 2024 році: список

Український tech-сектор демонструє стрімке зростання, залучаючи значні інвестиції у 2024 році. Згідно з дослідженням Асоціації IT Ukraine, в країні налічується понад 2600 стартапів, що спеціалізуються на програмному забезпеченні, аналітиці даних, маркетингу та освітніх технологіях. Топ-10 стартапів, які залучили найбільше інвестицій, очолює Creatio з рекордними $200 мільйонами. Про це пише Dev.ua.

Лідери ринку: мільйонні інвестиції

Creatio: Абсолютний лідер рейтингу, що розробляє технології автоматизації бізнес-процесів без коду, залучив $200 мільйонів у червні 2024 року.

Абсолютний лідер рейтингу, що розробляє технології автоматизації бізнес-процесів без коду, залучив $200 мільйонів у червні 2024 року. Fintech Farm: Фінансово-технологічний проєкт Дмитра Дубілета отримав $32 мільйони у травні.

Фінансово-технологічний проєкт Дмитра Дубілета отримав $32 мільйони у травні. Carmoola: Англо-український фінтех-стартап залучив понад $19 мільйонів у січні.

Англо-український фінтех-стартап залучив понад $19 мільйонів у січні. Jome (колишній NewHomesMate): Платформа для продажу нерухомості в США залучила $9,8 мільйонів у грудні, демонструючи глобальний потенціал українських компаній.

Платформа для продажу нерухомості в США залучила $9,8 мільйонів у грудні, демонструючи глобальний потенціал українських компаній. Esper Bionics, OneNotary, Portal AI: Кожен з цих стартапів залучив по $5 мільйонів.

Кожен з цих стартапів залучив по $5 мільйонів. Kurs Orbital: Космічний стартап, заснований колишнім керівником Українського космічного агентства, отримав $4 мільйони інвестицій у березні.

Космічний стартап, заснований колишнім керівником Українського космічного агентства, отримав $4 мільйони інвестицій у березні. Competera: Стартап, що розробляє платформу для оптимізації цінової політики, залучив $3 мільйони у квітні.

Стартап, що розробляє платформу для оптимізації цінової політики, залучив $3 мільйони у квітні. Choice: FoodTech-стартап, що працює в інноваційному сегменті харчових технологій, отримав $2,5 мільйони у лютому.

ІТ-індустрія: драйвер економіки

За даними Асоціації IT Ukraine, ІТ-індустрія є єдиною з топ-5 експортних галузей, яка збільшила свою частку в експорті за останні п'ять років. У 2024 році українська ІТ-індустрія сплатила понад $1 мільйон податків, що підкреслює її важливість для економіки країни.

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