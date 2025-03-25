Середній чек на Rozetka зріс на 20%: що купували українці взимку

Цієї зими українці активно купляли на Rozetka як практичні товари для побуту, так і продукти для комфорту. Ритейлер зафіксував зростання попиту на товари, пов’язані з підготовкою до можливих блекаутів та холодної погоди, а також на товари для святкового настрою та подолання стресу.

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У порівнянні з минулою зимою середній чек покупців зріс майже на 20%. Очікування блекаутів та холодної зими сприяли зростанню продажів енергозберігаючих товарів, ковдр, термобілизни, акумуляторних нічників тощо.

«Загальноукраїнський тренд на мультипечі та аерогрилі відобразився і на продажах на Rozetka. Зростають також продажі антистресів та міцного алкоголю», — зазначили у компанії.

Найпопулярніші товари

Топ-5 найпопулярніших товарів зими:

корм для котів;

шампанське та ігристі вина;

віскі;

кава;

кабелі та адаптери.

Найдорожчі покупки

Найдорожчим придбанням сезону став ноутбук за 292 тис. грн, а найбільше замовлення включало 7 ліцензій Windows і 7 ноутбуків на 298 тис. грн.

Регіони з найвищою активністю

Лідерами за кількістю замовлень традиційно стали Київ та Київська область. Значний приріст покупок зафіксували також у Сумській, Львівській, Вінницькій та Харківській областях.