5 альтернативних варіантів Pi Network, які можуть перетворити $100 на $100 000

Нові цифрові валюти привертають увагу своїм потенціалом до стрімкого зростання. Деякі нові проекти пропонують шанс перетворити невелику інвестицію на значний статок. Виявлення цих перспективних підприємств може стати шляхом до значного багатства. Ось п'ять вартих уваги варіантів, які можливо можуть перетворити $100 на $100 000.

XYZVerse задає новий тренд, чи може це бути наступна 50-кратна монета-мем?

Ажіотаж навколо XYZVerse справжній. Як перший в історії спортивний мем-токен, він приваблює як спортивних фанатів, так і крипто-ентузіастів, створюючи унікальний кросовер, який набирає серйозної популярності. Завдяки активному попередньому продажу та активній спільноті, деякі інвестори вже бачать значні потенційні прибутки.

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які використовують тренди без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мемів. І це працює. Попередній продаж відбувається швидко, і перші покупці фіксують токени за частку того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з $0,0001 на першому етапі до $0,003333 на 12-му етапі, і вже зібрано понад 70% від 15-мільйонної позначки. Інвестори, які приєдналися раніше, отримали значну знижку, а з остаточною цільовою ціною перед продажем у $0,1, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час, щоб приєднатися до передпродажу

Бичачий настрій на $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний бичачий настрій щодо цієї монети, 95% учасників голосування очікують зростання $XYZ.

На XYZ також звернули увагу авторитетні криптоінфлюенсери. DanjoCapitalMaster, який має близько 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для самогоноваріння». Звичайно, в криптовалюті нічого не гарантовано, але ажіотаж не викликає сумнівів.

Крім хайпу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. Частка в 15% виділяється на ліквідність, щоб створити міцний ринковий фундамент. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою аеродропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Крім того, значна частина 17,13% призначена для дефляційних опіків, які з часом можуть зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Громадський проект з великими планами

Однією з особливостей XYZVerse є те, як вона залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму амбасадорів, що дає користувачам можливість заробити безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це тільки початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними знаменитостями, які допоможуть підвищити популярність проекту. Об'єднуючи традиційних спортивних фанатів і швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю і реальною залученістю.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидкому зростанню попереднього продажу, сильній спільноті та амбітній дорожній карті, XYZVerse має всі ознаки проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать в цьому можливість отримати доступ до чогось великого на ранній стадії. Попередній продаж не буде тривати вічно — так що якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до проекту ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для місячного пострілу

Sui (SUI)

За останній тиждень ціна Sui (SUI) змінилася на 6.87%, коли коливається в діапазоні від 2.18 до 2.45$. На противагу цьому, за останній місяць спостерігається падіння на 26,98%. Якщо поглянути на останні шість місяців, то спостерігається значне зростання на 36,61%, що підкреслює волатильну природу монети.

Нещодавнє зростання може свідчити про зміну імпульсу. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 68,36, наближаючись до рівня, який вказує на перекупленість. Аналогічно, осцилятор Stochastic знаходиться на позначці 91,27, посилюючи сигнал перекупленості. Ці індикатори можуть означати, що ціна може незабаром зіткнутися з опором.

Найближчий рівень опору — $2,62. Якщо ціна підніметься вище цього рівня, то наступний опір може бути націлений на $2,89, що означає зростання приблизно на 10%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні $2,06. Падіння нижче цієї позначки може призвести до другої підтримки на рівні $1,78, що означає зниження приблизно на 14%. Прості ковзаючі середні за 10 днів і 100 днів знаходяться близько, на рівні $2,33 і $2,31 відповідно, що вказує на консолідацію ціни.

Mantra (OM)

За останні шість місяців ціна MANTRA (OM) зросла на 454,81%. На противагу цьому, за останній місяць ціна впала на 15,16%, а за минулий тиждень — на 5,01%. В даний час він торгується між $6,01 і $7,00 і, схоже, консолідується після нещодавнього значного зростання.

Найближчі рівні опору знаходяться на $7,55 і $8,54. Прорив вище цих рівнів може сигналізувати про продовження висхідного тренду. Рівні підтримки знаходяться на $5,57 і $4,58. Падіння нижче цих рівнів може означати подальше зниження.

Технічні індикатори змішані. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 50,02, демонструючи нейтральну динаміку. Осцилятор Stochastic на 38,73 наближається до території перепроданості, натякаючи на можливий відскок. MACD має від'ємне значення на рівні -0,0182, що вказує на ведмежий імпульс. 10-денна та 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться на рівні $6,38 та $6,47. Короткостроковий рух MANTRA може піти в будь-якому напрямку, але довгостроковий висхідний тренд може продовжитися.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) останнім часом зазнав помітних коливань. За останній тиждень його ціна зросла на 13,57%, досягнувши діапазону між $13,51 і $15,31. Однак за останній місяць вона впала на 12,81%. За останні шість місяців LINK виріс на 24,81%, що свідчить про довгостроковий висхідний тренд, незважаючи на короткострокову волатильність.

Технічні індикатори показують, що Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 71,48, що свідчить про перекупленість LINK. Значення Stochastic на рівні 94,17 підтверджує це, вказуючи на потенційну корекцію ціни. Прості ковзаючі середні за 10 і 100 днів становлять $14,73 і $14,31 відповідно, при цьому поточна ціна трохи вище цих середніх.

Якщо висхідний імпульс продовжиться, LINK може протестувати найближчий рівень опору на позначці $16,14, що приблизно на 5% вище поточного максимуму. Якщо він буде пробитий, наступною метою може стати $17,94. З іншого боку, якщо ціна знизиться, вона може знайти підтримку на рівні $12,53, що буде приблизно на 16% нижче від поточної ціни. Моніторинг цих рівнів підтримки і опору може дати уявлення про майбутні цінові рухи LINK.

Stellar (XLM)

За останній тиждень Stellar (XLM) подорожчав на 10,10%, і його поточна ціна знаходиться в діапазоні від $0,26 до $0,30. На противагу цьому, минулого місяця спостерігалось падіння на 11,29%. Якщо поглянути на загальну картину, то за останні шість місяців ціна підскочила на 200,03%, що свідчить про значне зростання за цей період.

Індекс відносної сили знаходиться на рівні 66,62, наближаючись до порогу перекупленості. Стохастичні рівні знаходяться на високій позначці 95,05, що вказує на перекупленість монети. Як 10-денна, так і 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться на рівні $0,28, що вказує на те, що поточна ціна відповідає недавнім середнім значенням. Рівень MACD позитивний — 0,0022274227, що вказує на потенційний висхідний імпульс.

Найближчий рівень опору — $0,32, другий — $0,35. Пробиття цих рівнів може призвести до подальшого зростання. З іншого боку, рівні підтримки знаходяться на $0,25 і $0,21, які можуть зупинити будь-яке падіння. Виходячи з цих даних, Stellar може продовжити свій висхідний тренд, але трейдери повинні стежити за цими ключовими рівнями.

Висновок

SUI, OM, LINK і XLM подають надії, але XYZVerse (XYZ) унікально поєднує в собі спорт і культуру мемів, націлений назростання і прагне стати культурною іконою.

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