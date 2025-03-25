В НБУ розповіли, хто здійснює аудит банків

Три міжнародні аудиторські компанії — KPMG, EY та Deloitte — здійснюють аудит 18 з 61 українського банку. Проте, ці 18 банків акумулюють 84% усіх активів банківської системи країни, що свідчить про високу концентрацію ринку. Цю інформацію оприлюднила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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Міжнародний вплив: вибір материнських компаній

Рожкова пояснила, що банки, які входять до міжнародних груп, зазвичай обирають аудиторів, рекомендованих їхніми материнськими компаніями. Саме тому перевага віддається «великій трійці». Вона також зауважила, що подібна концентрація ринку аудиторів є типовою для світової практики.

Стан ринку: від реформи до стабільності

За словами Рожкової, у 2024 році аудит річної фінансової звітності більшості українських банків проводять 14 аудиторських фірм з 66, які мають право здійснювати обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес. Вона підкреслила, що НБУ не має претензій до великих аудиторів-лідерів ринку. Реформа банківської системи, що тривала з 2015 року, та стрес-тести, проведені НБУ, сприяли тому, що на ринку залишилися лише ті аудиторські компанії, які здатні ефективно працювати з банківським сектором.

Покращення якості аудиту: шлях до відповідальності

Рожкова відзначила, що ситуація з аудитом значно покращилася порівняно з 2015−2016 роками. НБУ пройшов довгий шлях до підвищення відповідальності аудиторів, чому сприяли багаторічні стрес-тести та постійний контроль якості їхньої роботи.

Розвиток вітчизняних аудиторів: перспективи зростання

Окрім міжнародної «великої трійки», в Україні є хороші вітчизняні аудитори, з якими НБУ співпрацює вже багато років. Рожкова висловила сподівання, що вони будуть розвиватися та активніше заявляти про себе у фінансовому секторі, адже, крім банків, існують й інші цікаві учасники ринку, а технології стирають межі між ними.

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