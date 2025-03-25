World Network веде переговори з Visa, у Житомирі «криптоконсультант» вкрав 3,7 млн грн: що нового

World Network веде переговори з Visa про співпрацю — ЗМІ

Команда проєкту World Network (раніше Worldcoin) веде переговори з компанією Visa про розширення функціоналу свого криптогаманця. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на свої джерела.

Як зазначили у виданні, ідея полягає в тому, щоб перетворити криптогаманець у World App, ключовому додатку екосистеми World Network, на «міні-банківський рахунок».

Серед іншого, передбачається, що користувачі отримають можливість вести взаєморозрахунки в стейблкоїнах у точках, обладнаних терміналами Visa, доступ до платіжного шлюзу для конвертації у фіат і низки інших функцій.

Як зазначили у виданні, ініціатором переговорів виступила компанія Tools for Humanity, яка і стоїть за проєктом World Network. Вона розіслала форму для створення нового продукту компаніям, які займаються випуском і підтримкою криптовалютних платіжних карт.

Зокрема, як зазначили в CoinDesk, це стосується стартапу Rain, який є учасником платіжної системи Visa. Це дає йому змогу випускати криптовалютні кредитні та дебетові картки.

На якому етапі перебувають переговори, а також хто ще бере в них участь, на момент написання невідомо.

Актив WLD відреагував на новину впевненим зростанням. У моменті його курс сягнув позначки в $0,94, проте потім відкотився. На момент написання новини ціна WLD становить $0,91. За добу актив зріс на майже 6,6%.

Криптофонди перервали серію відтоків і залучили $664 млн

З 15 до 21 березня чистий приплив коштів у криптовалютні інвестфонди становив $644 млн, перервавши п’ятитижневий період відтоку, який загалом сягнув $5,4 млрд. Про це свідчать дані CoinShares.

Обсяг активів під управлінням з моменту мінімуму 10 березня збільшився на 6,3%.

Основні надходження припали на біткоїн-інструменти — $724 млн. Обсяг коротких позицій на цифрове золото продовжив скорочуватися третій тиждень поспіль з відтоком $7,1 млн.

Ethereum-фонди зіткнулися з найбільшими втратами, з них вивели $86 млн. Серед інших інструментів на базі альткоїнів відтік зафіксовано у Sui (-$1,3 млн), Polkadot (-$1,3 млн), TRON (-$0,95 млн) і Algorand (-$0,82 млн).

У фонди на основі Solana додали $6,4 млн, а Polygon і Chainlink залучили $0,4 млн і $0,2 млн відповідно.

За географічним розподілом основна частина притоків припала на США ($632 млн). Позитивні результати також зафіксували інвестори зі Швейцарії ($15,9 млн), Німеччини ($13,9 млн) і Гонконгу ($1,2 млн).

Експерти зазначили, що притоки фіксувалися щодня протягом тижня, після 17 днів відтоків. Це вказує на зміну настроїв щодо цифрових активів.

У Житомирі поліція викрила «консультанта» з криптовалют у шахрайстві на понад 3,7 млн грн

Слідчі Житомирського районного управління поліції № 1 зібрали докази причетності 40-річного житомирянина до спустошення криптогаманців знайомих. Днями йому повідомлено про підозру в низці злочинів. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Наприкінці 2024 року до поліції звернулися двоє містян, віком 56 та 35 років. Вони розповіли про зникнення криптовалюти зі своїх електронних гаманців.

Правоохоронці сектору кримінального аналізу Житомирського райуправління № 1 встановили причетність 40-річного знайомого заявників до махінацій з їх рахунками. Відомо, що раніше потерпілі консультувалися у фігуранта, який працював в ІТ-сфері. Молодшому з них він допоміг створити криптогаманець, а старшому — відновити пароль.

Володіючи конфіденційною інформацією та маючи віддалений доступ до комп’ютерів «клієнтів», чоловік зміг розпоряджатися їх заощадженнями. Він здійснив перекази коштів на інші платіжні засоби та пізніше їх використав.

Загальна сума збитків, спричинених обом потерпілим, у гривневому еквіваленті перевищила 3,7 мільйона.

Підозрюваному висунули обвинувачення за статтями шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних мереж та незаконні дії з електронними грошима.

Як зазначили в поліції, фігуранту справи загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Крипторезерв Strategy перевищив 500 000 біткоїнів

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy) купила 6911 BTC на $584,1 млн. Середня ціна за монету склала $84 529.

З початку 2025 року компанія зафіксувала прибутковість у 7,7% на вкладеннях у біткоїн.

На момент написання Strategy володіє 506 137 BTC. Загальна сума інвестицій оцінюється в $33,7 млрд, а середня ціна купівлі становить $66 608.