У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 7 копійок. Євро не змінилося у покупці та у продажу.
25 березня 2025, 10:24
Курс валют на 25 березня: долар в банках додав сім копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,92 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 45,15−45,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,65−41,68 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,94−44,96 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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