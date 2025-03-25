Як зберегти та примножити гроші у 2025 році? Інфляція зростає, гривня коливається, а економіка нестабільна. Що обрати: депозити, валюту, золото чи нерухомість?
25 березня 2025, 10:46
Як зберегти та примножити гроші у 2025 році? Фінансовий гід від Олексія Козирева (відео)
Фінансовий експерт Олексій Козирев аналізує найкращі варіанти вкладень в Україні та пояснює, як захистити свої заощадження.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1