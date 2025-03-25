Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 905 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 березня 2025, 8:12
Втрати ворога за 24 березня: 1 180 російських окупантів, 5 танків та 118 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 905 940 (+1180) осіб,
- танків — 10425 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 21670 (+18) од,
- артилерійських систем — 25190 (+61) од,
- РСЗВ — 1341 (+3) од,
- засоби ППО — 1117 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30759 (+118),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41824 (+98) од,
- спеціальна техніка — 3785 (+0)
Джерело: Мінфін
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