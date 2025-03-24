Банки зменшили ставки за іпотечними кредитами

Українські банки у січні 2025 року видали видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн, що на 29% перевищує обсяги іпотечного кредитування у грудні минулого року. Втім, це значно менше, ніж у попередні місяці. Про це свідчать дані НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про видачу нової іпотеки у січні повідомили 14 банків, більшість кредитів за обсягами та за кількістю було видано на вторинному ринку нерухомості.

Водночас ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні знизилась до 8,3% річних. У грудні минулого року вона зросла до 8,8% річних із 8,4% у листопаді.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:

у Києві та Київській області (260 договорів на загальну суму 517,3 млн грн, або 59,7% від загального обсягу);

️у Львівській області (23 договори на 45,2 млн грн);

️в Івано-Франківській області (22 договори на 33,7 млн грн).

Страхування житла від наслідків «прильоту»