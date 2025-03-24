До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 24 березня: долар на міжбанку зріс, а євро подешевшало
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Відкриття 24 березня
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Закриття 24 березня
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Зміни
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41,56/41,60
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41,65/41,68
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9/8
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45,06/45,08
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44,98/45,00
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8/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 45,15−45,35 грн.
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