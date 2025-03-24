Курс валют на вечір 24 березня: долар на міжбанку зріс, а євро подешевшало

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 24 березня Закриття 24 березня Зміни долар 41,56/41,60 41,65/41,68 9/8 євро 45,06/45,08 44,98/45,00 8/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,40 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 45,15−45,35 грн.

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