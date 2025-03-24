У 2024 році український ІТ-сектор сплатив рекордний $1 мільярд податків — дослідження

За підсумками 2024 року, IT-компанії сплатили до бюджету $1 млрд податків, що на 105% більше, ніж у 2019 році. Експорт IT-послуг зріс на 54,5% з 2019 по 2024 рік, досягнувши $6,4 млрд. Такі висновки містяться у звіті Digital Tiger 2024, підготовленому IT Ukraine Association у співпраці з Top Lead, пише Ліга.

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Що відомо

Українські IT-компанії продовжують нарощувати експорт, який становить 11,5% від загального експорту країни та 37,4% від експорту послуг. Ключовими ринками залишаються США (37,2% експорту IT-послуг), Велика Британія, Німеччина, Польща, Ізраїль та Швейцарія. Загалом Україна експортує ІТ-сервіси до 147 країн світу.

Кількість IT-компаній та спеціалістів

В Україні діє 9600 IT-компаній, що на 5,9% більше порівняно з 2023 роком.

У секторі працює 265 000 IT-фахівців, з яких більшість оформлені як ФОП.

Найбільш оплачувані спеціальності: Solution Architect, AI, Scala, DevOps, Machine Learning.

Стартап-екосистема та інвестиції

Україна є одним із лідерів у Східній Європі за кількістю технологічних стартапів — понад 2 600. За останні шість років українські компанії залучили $1,5 млрд венчурного капіталу, зосереджуючись на напрямах AI, DefenseTech, FinTech та EdTech.

Очікується подальший ріст IT-індустрії та інтеграція України у глобальні технологічні ринки. Сприяє цьому програма Diia.City, яка пропонує сприятливі податкові умови для IT-бізнесу та залучає міжнародних інвесторів.

Українські IT-компанії вже мають офіси у 54 країнах, а 71% працюють з іноземними клієнтами.