Ant Group знижує витрати на ШІ-технології на 20%, використовуючи китайські чипи

Компанія Ant Group, за підтримки Джека Ма, розробила технологію навчання штучного інтелекту (ШІ) на китайських чипах, що дозволяє зменшити витрати на 20%. Це стало можливим завдяки використанню чипів від Alibaba Group та Huawei, що є важливим кроком до технологічної самодостатності Китаю в галузі ШІ. Про це пише Bloomberg.

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Технологічний прорив: ефективність китайських чипів

Згідно з інформацією Bloomberg, Ant Group успішно використовує чипи від афілійованих компаній Alibaba Group та Huawei для навчання моделей ШІ за методом Mixture of Experts (MoE). Результати цього навчання виявилися аналогічними тим, що досягаються з використанням чипа Nvidia H800.

Хоча компанія продовжує використовувати чипи Nvidia для деяких розробок ШІ, її останні моделі переважно працюють на чипах Advanced Micro Devices та китайських виробників. Це дозволяє Ant Group зменшити залежність від американських технологій, особливо в умовах обмежень США на постачання чипів Nvidia.

Висока ефективність та економічна вигода

У своєму дослідницькому звіті Ant Group стверджує, що її моделі за деякими показниками перевершують розробки Meta Platforms, хоча Bloomberg не зміг незалежно підтвердити ці дані. За підрахунками компанії, оптимізований підхід дозволяє знизити витрати на навчання моделі з 6,35 млн юанів ($880 000) до 5,1 млн юанів ($707 000).

Нові моделі Ling-Plus і Ling-Lite планують застосовувати у сферах охорони здоров’я та фінансів, зокрема через нещодавно придбану платформу Haodf.com і ШІ-помічника для лікарів.

Геополітичний контекст: технологічна незалежність Китаю

Аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Лі зазначає, що успіх Ant Group підкреслює прогрес Китаю в досягненні незалежності від західних технологій, особливо на тлі експортних обмежень США на чипи, такі як H800.