Деякі банкомати у рф припинили приймати нові купюри через санкції

Через міжнародні санкції, накладені на росію, частина банкоматів по всій країні зіткнулася з неможливістю обробляти нові банкноти номіналом 5000 рублів, що були введені в обіг минулого року. Ця проблема виникла внаслідок виходу з російського ринку іноземних виробників банкоматного обладнання. Про це пише The Moscow Times.

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Технічний колапс: відсутність оновлень та підтримки

Банки та фінансові установи зіткнулися з непередбаченими труднощами. «Новікомбанк», що входить до структури «Ростеху», пояснює, що через санкційні обмеження іноземні компанії припинили постачання оновлень для програмного забезпечення банкоматів, а також перестали надавати шаблони для розпізнавання нових грошових знаків.

Масштаб проблеми та перспективи її вирішення

Наразі близько 15% банкоматів у росії не можуть приймати нові купюри. У столиці, москві, цей показник сягає 25%, що пояснюється використанням обладнання від різних іноземних виробників.

Згідно з оцінками експертів, для повного розв'язання цієї проблеми російським банкам знадобиться близько шести місяців. Частково розв'язувати проблему може розробка нового програмного забезпечення «Госзнаком», але це дозволить адаптувати лише приблизно 60% банкоматів в країні.