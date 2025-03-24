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24 березня 2025, 12:31

Ціни на нафту реагують на сигнали про можливе врегулювання конфлікту між Україною та росією

24 березня на світових ринках спостерігалося зниження цін на нафту. Інвестори уважно стежать за розвитком подій навколо можливих переговорів про припинення вогню в Україні, оскільки це може призвести до збільшення поставок російської нафти на світовий ринок. Про це пише Reuters.

24 березня на світових ринках спостерігалося зниження цін на нафту.
Фото Pixabay

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 25 центів, досягнувши позначки в 71,91 долара за барель. Американська нафта WTI також подешевшала на 20 центів, опустившись до 68,08 долара за барель.

Фактори, що впливають на динаміку цін

Попри загальне зниження, обидва еталонні показники продемонстрували зростання в п'ятницю та зафіксували другий тижневий приріст поспіль. Це сталося на тлі оголошення нових санкцій США проти Ірану та рішення групи виробників ОПЕК+ щодо обмеження видобутку, що спричинило очікування скорочення пропозиції.

Американська делегація планує домогтися прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі та загального зниження ескалації в Україні. Зустріч з російськими офіційними особами запланована на 24 березня після попередніх консультацій з українськими дипломатами.

Аналітики зазначають, що очікування прогресу в мирних переговорах між росією та Україною, а також можливе пом'якшення санкцій США щодо російської нафти, чинять тиск на ціни. Водночас інвестори утримуються від активних дій, очікуючи на подальші рішення ОПЕК+ щодо видобутку після квітня.

Деталі

ОПЕК+ оприлюднила новий графік скорочення видобутку для семи країн-членів, щоб компенсувати перевищення узгоджених рівнів. Це рішення випереджає заплановане на наступний місяць збільшення видобутку.

Стратеги також звертають увагу на те, що переговори про припинення вогню між Україною та росією відкривають перспективу збільшення російського експорту. Водночас заплановане на квітень збільшення видобутку ОПЕК+ може призвести до надлишку пропозиції, яку буде важко повністю абсорбувати.

ОПЕК+ продовжує скорочувати видобуток на 5,85 мільйона барелів на день, що становить близько 5,7% світових поставок. Ці заходи, що впроваджуються з 2022 року, спрямовані на підтримку стабільності ринку.

Джерело: Мінфін
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