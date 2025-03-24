АРМА направило 2,3 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів направляє до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф ще 1,87 мільярда гривень.

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«Це стало можливим завдяки попереднім діям Нацагентства та списанню АРМА коштів рф, які до цього були арештовано, але перебували на рахунку в комерційному банку», — написала Олена Дума.

За її словами, послідовна діяльність Національного агентства направлена на списання коштів, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, у відповідності до законодавства та рішень судів та на відновлення і захист країни.

«Дякую Кабміну, що своїм Розпорядженням унормував процедуру, яка дозволяє 1,87 млрд грн від продажу конфіскованих облігацій спрямовати у Фонд відновлення України. АРМА виконало це рішення за три дні», — підсумувала Дума.

Нагадаємо

Від списаних агентством російських коштів в сумі 1,8 млрд грн, АРМА змогло забезпечити чистого прибутку до держбюджету в сумі майже 500 млн грн, які також спрямовані до спеціального фонду Державного бюджету України ще в лютому місяці цього року.

Саме ці кошти надійшли від ефективного управління активами ТОВ «Роял Пей Юроп».