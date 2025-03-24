Курс валют на 24 березня: євро в банках втратило 15 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 7 копійок. Євро у покупці втратило 15 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 4 копійки у купівлі та у продажу. Євро втратило 3 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,87 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,56, євро — 45,10−45,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,56−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,06−45,08 грн/євро.

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