Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 280 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 904 760 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 березня 2025, 8:15
Втрати ворога за 23 березня: 1 280 російських окупантів, 146 БПЛА та 4 гелікоптери
Втрати ворога
- особового складу — близько 904760 (+1280) осіб,
- танків — 10420 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 21652 (+16) од,
- артилерійських систем — 25129 (+81) од,
- РСЗВ — 1338 (+5) од,
- засоби ППО — 1117 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30641 (+146),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41726 (+116) од,
- спеціальна техніка — 3785 (+1)
Джерело: Мінфін
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