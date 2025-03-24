Ельвіра Патерсон-Гаврилова про підземну нерухомість: новий тренд серед мільярдерів

В останні роки інтерес до підземних житлових апартаментів та бункерів значно зріс серед заможних людей. Те, що раніше сприймалося як укриття на випадок надзвичайних ситуацій, тепер стало розкішним майном, що поєднує безпеку, комфорт та інвестиційну вигоду. Чому підземні міста стають популярними, які плюси вони мають та хіба дійсно вони є вигідним капіталовкладенням? Розповідає ініціаторка проекту, яка будує бункерне місто Ельвіра Патерсон-Гаврилова — українська підприємиця.

«Бункер — це вже не просто запасний варіант, а повноцінна частина життя»

— Пані Ельвіро, чи можете ви констатувати, що підземні міста — майбутнє нерухомості?

— Скажу більше: така тенденція щорічно буде посилюватися. Уже зараз спостерігаємо, що бункери використовуються не тільки як безпечні сховища, а й як повноцінні території для життя, роботи та відпочинку. Через 5 років такі комплекси стануть невід'ємною частиною інфраструктури, особливо в умовах глобальної нестабільності.

— Чому мільярдери так активно інвестують у підземні комплекси?

— Основна причина — прагнення до відчуття захищеності. Мапа світу змінюється: кліматичні катастрофи, пандемії, геополітичні конфлікти змушують людей шукати довгострокові рішення аби убезпечити себе та своїх родин. Проте зараз бункери — це не лише безпека, а ще й розкішна нерухомість з усіма умовами для комфортного життя.

— Тобто сучасний бункер — це не просто укриття?

— Абсолютно! Це справжній підземний будинок з усіма зручностями: басейнами, фітнес-залами, кінотеатрами, зонами для роботи та відпочинку. Заможні люди хочуть не просто безпечне місце, а повноцінний комфортний простір, де житимуть роками.

«Апартаменти у бункер-місті — це елітний актив із високим потенціалом»

— Які головні переваги бункерних комплексів?

— Першочергове — захист. Утім не лише він. Підземній нерухомості притаманні наступні ключові плюси:

1. Ексклюзивність. Земельні ділянки для зведення надійних укриттів обмежені, а сам процес потребує значних інвестицій. Це робить такі об'єкти рідкісними та цінними.

2. Автономність. Сучасні бункери оснащені власними енергосистемами, системами очищення води та інтелектуальним захистом. Вони готові працювати повноцінно й без участі зовнішніх факторів.

3. Інвестиційна вигода. Попит на безпечну нерухомість зростає, однак пропозиція залишається обмеженою. У майбутньому такі об'єкти можна вигідно продати або здавати в оренду

4. Комерційні можливості. Бункери використовуються не лише для житла, а й як захищені склади, дата-центри або офісні приміщення для компаній, що працюють з конфіденційними даними.

— А які є недоліки?

— Головний мінус — це вартість. Побудувати якісний, автономний бункер коштує дуже дорого, тому це залишається інвестицією для обраних. Водночас це і признак статусу. Також варто враховувати психологічний аспект — не всім легко адаптуватися до життя під землею. Але сучасні технології освітлення вже практично усунули проблему нестачі природного світла.

«Для мільярдерів бункер — це статусна річ, як приватний літак чи власний супутник»

— Ви якось жартували, що бункер — це новий атрибут статусу. Чому?

— Так, я часто кажу, що для сучасного мільярдера мати бункерні апартаменти так само престижно, як володіти приватним літаком чи власним супутником. Це і символ статусу, і надійний актив, і розумна інвестиція.

— Тобто ринок підземної нерухомості тільки починає свій розвиток?

— Саме так! Попит на безпечне житло зростає, і з кожним роком все більше людей розглядають бункери як не просто запасний варіант, а як довгострокове житло. Ми стоїмо на порозі нової ери підземної нерухомості.

Ельвіра Патерсон-Гаврилова: українка, яка створює бізнес без кордонів

Ельвіра Патерсон-Гаврилова — підприємиця українського походження, яка заснувала кілька міжнародних компаній. Вона працює по всьому світу, створюючи інноваційні проєкти у сфері маркетингу та космічних технологій. Від Дубаї до Мексики. Серед її компаній — космічне виробництво Spaceset, що займається створенням та запуском супутників. А ще — міжнародна маркетингова агенція Elledgy Media Group.

Зараз Ельвіра Патерсон-Гаврилова разом із командою працює над масштабним проектом — будівництвом підземного міста. Локація апартаментів для виживання засекречена, по зрозумілим причинам. Її історія — це приклад того, як українці можуть створювати глобальні бізнеси та модернізувати світ.