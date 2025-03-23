Німецька влада зупинила продаж стейблкоїна USDe

Німецький фінрегулятор BaFin зупинив продаж стейблкоїна USDe емітента Ethena Labs, пославшись на «серйозні недоліки» та невідповідність вимогам MiCA. Про це пише Forklog.

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Що відомо

«BaFin заборонив Ethena GmbH подальше публічне розміщення токена USDe і доручив компанії заморозити відповідний резерв активів кастодіанами», — йдеться в прес-релізі.

За словами регулятора, компанія скористалася положеннями про перехідний період для впровадження MiCA.

Згідно з європейським криптовалютним законодавством, емітентам стейблкоїнів з прив'язкою до інших монет, які відкрили продаж або подали заявку на реєстрацію до 30 червня 2024 року, дозволено вести діяльність до прямої заборони або отримання відповідної ліцензії.

Заявка Ethena подана 29 липня. Компанія пропонувала USDe на німецькому ринку з 28 червня, проте «значну частину» токенів було випущено до того за межами Німеччини.

У відомстві додали, що є підстави підозрювати Ethena у публічній пропозиції цінних паперів у вигляді токена sUSDe без відповідного оформлення.

Регулятор наказав заморозити резерви проекту, обмежити повноваження керівників щодо активів, що зберігаються, заблокувати доступ до сайту та призначити спеціального представника для спостереження за впровадженням вказаних заходів.

Обмеження BaFin не торкнуться торгівлі на вторинному ринку.

У Ethena Labs висловили розчарування рішенням регулятора та зазначили, що продовжать «оцінювати альтернативні фреймворки».

«Це рішення жодним чином не порушить поточні лістинги USDe чи мінтинг та викуп через Ethena (BVI) Limited. USDe залишається повністю забезпеченим. Попри повідомлення, жодні активи не були „заморожені“, і всі вони залишаються доступними для викупу. Наступного тижня ми переглянемо відповідним чином наші Умови», — прокоментували розробники.