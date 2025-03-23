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23 березня 2025, 14:27

Україна отримає від Естонії $100 млн військової допомоги

Міністерство оборони Естонії повідомило, що Україна офіційно подала перелік потреб у військовій допомозі вартістю 100 млн євро, які будуть закуплені у естонських оборонних компаній, передає Радіо Свобода.

Міністерство оборони Естонії повідомило, що Україна офіційно подала перелік потреб у військовій допомозі вартістю 100 млн євро, які будуть закуплені у естонських оборонних компаній, передає Радіо Свобода.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоПрохання України включають безпілотні літальні апарати, наземні та морські дрони, а також медичне обладнання, все вироблене в Естонії.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Прохання України включають безпілотні літальні апарати, наземні та морські дрони, а також медичне обладнання, все вироблене в Естонії.

Катрі Раудсепп, заступниця генерального директора Національного оборонного інвестиційного центру, висловила довіру до оборонної промисловості Естонії, підкресливши широкий спектр її продукції.

«Наступним кроком Національний оборонний інвестиційний центр у найкоротші терміни укладе контракти на закупівлю обраної української продукції, щоб необхідні матеріали надійшли без затримок», — сказала вона.

Хоча конкретні обсяги та графіки доставки залишаються нерозголошеними з міркувань безпеки, Естонія продовжує підтримувати Україну.

Естонський національний оборонний інвестиційний центр наприкінці 2024 року представив новий захід, спрямований на полегшення закупівлі естонських товарів і послуг для українських військових. У лютому в Україну було передано каталог із майже 500 найменувань від близько 100 естонських компаній.

Естонія зобов’язується підтримувати підтримку України на рівні не менше 0,25% ВВП на рік, а Міністерство оборони підтверджує, що цього року допомогу буде збільшено.

Країна також відіграє ключову роль у підготовці українських військ, очолюючи ІТ-коаліцію разом із Люксембургом, і має намір допомогти сформувати та навчити українську бригаду в рамках Балтійсько-Північної ініціативи до 2025 року.

Крім того, Естонія вже відправила в Україну 10 000 артилерійських снарядів.

Джерело: Мінфін
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