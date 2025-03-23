Кличко анонсував завершення опалювального сезону в Києві з 24 березня

Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. Про це написав в телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко.

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За його словами, місто керується необхідністю раціонального використання природного газу.

«Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери — медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

У порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикаємо на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.