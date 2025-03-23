Дефіцит британського бюджету у лютому збільшився до 10,7 млрд фунтів

Великобританія у лютому зафіксувала дефіцит бюджету у розмірі 10,7 млрд фунтів стерлінгів ($13,8 млрд). Про це йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS).

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Показник збільшився на 100 млн фунтів у порівнянні з лютим минулого року, тоді як економісти в середньому очікували на скорочення дефіциту до 6,6 млрд фунтів.

Доходи бюджету минулого місяця зросли на 3,7 млрд фунтів у річному вираженні, до 96,9 млрд фунтів, а витрати збільшилися на 3,8 млрд фунтів, до 107,6 млрд фунтів. У тому числі витрати на обслуговування держборгу становили 7,4 млрд фунтів, залишившись на рівні минулого року.

З початку поточного фінроку, який стартував у квітні 2024 року, загальний обсяг нових держзапозичень становив 132,2 млрд фунтів, збільшившись на 14,7 млрд фунтів у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

Показник на 20,4 млрд фунтів перевищує прогноз Управління бюджетної відповідальності (Office for Budget Responsibility, OBR) країни.

Сукупний розмір державного боргу Великобританії (без урахування запозичень держбанків) на кінець лютого становив близько 95,5% ВВП країни. Ставлення держборгу до ВВП тримається поблизу рекордного початку 1960-х років рівня.