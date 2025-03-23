Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 903 480 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 березня 2025, 8:37
Втрати ворога за 22 березня: 1 470 російських окупантів, 9 танків та 157 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 903480 (+1470) осіб,
- танків — 10412 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 21636 (+27) од,
- артилерійських систем — 25048 (+104) од,
- РСЗВ — 1333 (+6) од,
- засоби ППО — 1116 (+5) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30495 (+157),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41610 (+185) од,
- спеціальна техніка — 3784 (+2)
Джерело: Мінфін
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