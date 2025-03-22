Індійський мільярдер Амбані заробив понад 700 мільйонів євро на продажі російської нафти США

Мукеш Амбані, статки якого оцінюються у $95 млрд, за рік отримав 724 млн євро на експорті в США пального, виготовленого з російської нафти. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), передає The Moscow Times.

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Що відомо

Компанія Мукеша Reliance Industries у 2024 році уклала з «Роснефтью» 10-річний контракт на постачання нафти на суму $12−13 млрд на рік. Російська компанія зобов’язалася щодня постачати до 500 тис барелів — це близько половини всіх морських поставок «Роснефти» з російських портів.

За оцінками аналітиків, США витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини.

Частка заводів Reliance у Джамнагарі становила 2 млрд євро, з яких 724 млн євро — саме на паливо з російської нафти.

Росія отримала близько 750 млн євро податкових надходжень від такого експорту. Лише бензину було поставлено на 294 млн євро — цього достатньо, щоб «заправити майже кожен автомобіль у Флориді», зазначають аналітики CREA.