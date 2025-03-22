Johnson & Johnson інвестує $55 млрд у США у наступні чотири роки

Американський виробник товарів для здоров'я Johnson & Johnson (J&J) має намір інвестувати понад $55 млрд в економіку США у наступні чотири роки. Про це йдеться у прес-релізі J&J.

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Інвестиції

Обсяг запланованих інвестицій на 25% вищий за вкладення за попередні чотири роки.

Як йдеться у прес-релізі, компанія має намір інвестувати у виробництво, дослідження та розробки (R&D), а також у технології.

J&J планує будівництво чотирьох нових заводів у США, включаючи високотехнологічне підприємство у Північній Кароліні вартістю понад $2 млрд, закладка якого розпочалася у п'ятницю. Цей проект створить понад 500 робочих місць у штаті та 5 тис. робочих місць на етапі будівництва.

Компанія також має намір розширити низку діючих заводів. Крім того, вона планує великі інвестиції в R&D-інфраструктуру з метою розробки методів лікування в таких областях як онкологія, неврологія, імунологія, серцево-судинні захворювання та роботизована хірургія.

Акції J&J додають у ціні 0,3% у ході торгів у п'ятницю. За останні 12 місяців їхня вартість зросла на 5,4%.

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