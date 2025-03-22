Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 902 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 березня 2025, 8:44
Втрати ворога за 21 березня: 1 210 російських окупантів, 9 танків та 258 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 902 010 (+1210) осіб,
- танків — 10403 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 21609 (+20) од,
- артилерійських систем — 24944 (+96) од,
- РСЗВ — 1327 (+3) од,
- засоби ППО — 1111 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30338 (+258),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41425 (+166) од,
- спеціальна техніка — 3782 (+0)
Джерело: Мінфін
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