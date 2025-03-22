Хто найбільші переможці наступного «Бичачого забігу»? Ці 5 криптовалют вартістю менше $1

У той час як крипторинок готується до чергового сплеску, увага зміщується до недорогих монет з високим потенціалом. Деякі цифрові валюти, ціна яких нижча за долар , можуть стати ключем до значних прибутків. У цій статті ми розглянемо п'ять таких криптовалют, які можуть перетворити скромні інвестиції на значні статки під час майбутнього підйому ринку.

$XYZ розблоковує статус G.O.A.T., ранні інвестори отримують величезні прибутки

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемекоінів, поєднавши спортивний азарт зі стрімкою енергією криптовалют. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект виходить за рамки простого токена — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Завдяки сміливому баченню Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне вийти за рамки середньостатистичної монети-мема. І люди це помічають — нещодавно він отримав титул «Кращий новий мем-проект».

Що відрізняє $XYZ від інших? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чітку дорожню карту і віддану спільноту, орієнтовану на довгострокове зростання.

Підживлюваний спортивним менталітетом, токен $XYZ став головним претендентом, готовим розтрощити конкурентів. $XYZ знаходиться на шляху до п'єдесталу переможців, щоб стати почесним знаком для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ вже приносить прибуток ще до виходу на ринок

Триває попередній продаж $XYZ, який надає доступ до токена за спеціальною ціною перед лістингом.

Стартова ціна: $0.0001

Ціна зараз: $0.003333

Наступний етап: $0.005

Фінальна ціна передпродажу: $0.02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах з цільовою ціною лістингу $0.10. Якщо проект залучить достатньо капіталу, щоб підтримати цю оцінку, перші інвестори зможуть отримати дохідність до 1 000 разів від своїх внесків на етапі попереднього продажу.

На сьогоднішній день було інвестовано понад $10 млн, що свідчить про значний інтерес ринку. Варто зазначити, що отримання токенів за нижчою ціною на етапі попереднього продажу пропонує потенціал для більш високої рентабельності інвестицій після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу в попередньому продажі. Ранні покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свої потенційні прибутки.

Приєднуйтесь до попереднього продажу $XYZ зараз і побачите, як ваші копійки перетворяться на мільйони!

Відродження Terra Classic (LUNC): Нова надія на криптовалютну стабільність?

Terra Classic (LUNC) — це блокчейн-платформа, покликана зробити глобальні платежі швидкими і стабільними. Вона використовує монети, прив'язані до звичайних валют, таких як долар США та південнокорейська вон. Це означає, що вартість монет не коливається, поєднуючи стабільність традиційних грошей з безпекою технології блокчейн. Заснована у 2018 році та запущена у 2019 році, Terra запропонувала новий погляд на цифрові транзакції, зосередившись на стабільності цін та простоті використання.

У 2022 році, зіткнувшись з проблемами зі своїм стейблкоіном, Terra провела ребрендинг свого оригінального ланцюжка під назвою Terra Classic, а її токен став LUNA Classic (LUNC). Цей крок віддзеркалює розкол Ethereum у 2017 році, натякаючи на новий старт. Зараз LUNC працює над тим, щоб відновити довіру і показати свій потенціал на ринку, наповненому волатильністю. Оскільки багато криптовалют переживають злети і падіння, фокус LUNC на стабільних платежах може виділити її серед інших. Чи стане вона привабливою в поточному ринковому циклі, залежить від того, наскільки користувачі та інвестори цінують стабільність і нові зусилля проекту, спрямовані на виконання своїх обіцянок.

Stellar Lumens: Швидкість і простота глобальних фінансів

Stellar Lumens (XLM) змінює наше уявлення про переміщення грошей. Запущена в 2014 році, Stellar — це мережа, яка дозволяє будь-кому швидко і недорого відправляти кошти в будь-яку точку світу. Вона не надає перевагу валюті жодної країни і навіть має власну цифрову монету під назвою Lumens. Унікальність Stellar полягає в тому, що вона об'єднує різні види грошей — традиційні валюти, такі як долар і євро, і навіть інші криптовалюти, такі як біткойн. Великі компанії співпрацюють зі Stellar, і через її мережу проходять мільярди транзакцій, що свідчить про те, що це не просто ще одна цифрова монета, а практичний інструмент для реальних фінансів.

На ринку, переповненому криптовалютами, які прагнуть підірвати фінансовий світ, Stellar пішов іншим шляхом. Замість того, щоб намагатися замінити банки і фінансові системи, вона працює разом з ними, полегшуючи їм зв'язок і співпрацю. Це виділяє Stellar серед інших, особливо в той час, коли все більше людей і компаній шукають способи зробити глобальні транзакції більш безперешкодними. Завдяки потужній технології та підтримці Stellar Development Foundation, XLM має хороші позиції на сучасному ринку. У той час як інші монети зосереджені на нішевих ринках або складних функціях, Stellar зберігає простоту і практичність. Цей фокус на покращенні того, що вже є, може зробити XLM привабливим вибором для тих, хто цікавиться майбутнім світових фінансів.

Kaspa: криптовалюта, що переосмислює швидкість і безпеку

Kaspa (KAS) — це нова криптовалюта, яка привертає увагу своєю унікальною технологією. На відміну від традиційних блокчейнів, Kaspa використовує протокол GHOSTDAG. Це означає, що вона не відкидає блоки, створені одночасно. Замість цього він дозволяє їм співіснувати і впорядковує їх на основі консенсусу. Уявіть собі, що це кілька смуг на шосе, які забезпечують безперебійний рух транспорту. Такий підхід дозволяє Kaspa мати дуже високу швидкість створення блоків — наразі один блок на секунду, а в майбутньому планується досягти 10 або навіть 100 блоків на секунду. Час підтвердження надзвичайно швидкий, обмежений лише швидкістю інтернету.

Що це означає для вас? Технологія Kaspa може зробити транзакції швидшими та ефективнішими, ніж будь-коли. Завдяки таким функціям, як обрізання даних і підтримка майбутніх оновлень, вона готова до зростання. На сучасному ринку, де швидкість і масштабованість мають значення, Kaspa виділяється. Багато криптовалют борються з повільними транзакціями і високими комісіями, але Kaspa пропонує багатообіцяючу альтернативу. З розвитком криптовалют такі монети, як Kaspa, що зосереджені на інноваціях, можуть стати більш привабливими як для користувачів, так і для інвесторів.

VeChain's VET: Токен, що трансформує глобальні ланцюги поставок

VeChain — це блокчейн-платформа, яка допомагає компаніям відстежувати свою продукцію. Завдяки власному токену VET вона входить до топ-40 криптовалют за ринковою капіталізацією. Заснована у 2015 році Санні Лу, колишнім ІТ-директором Louis Vuitton China, VeChain перейшла з Ethereum на власний блокчейн VeChainThor у 2018 році. Ця платформа присвоює унікальні ідентифікатори та датчики фізичним предметам. Це означає, що товари можна детально відстежувати по всьому ланцюгу постачання. Такі галузі, як харчова, модна та автомобільна, використовують VeChain для забезпечення автентичності та управління відкликаннями. Серед його партнерів такі відомі компанії, як Walmart China та BMW.

VeChain використовує систему з двома токенами: VET для передачі вартості і VTHO для оплати транзакцій. Механізм підтвердження повноважень робить перевірку транзакцій ефективною. Хоча стейкінг VET пропонує низьку винагороду, він все ж забезпечує спосіб отримання пасивного доходу. На ринку, де прозорість ланцюжка поставок важлива як ніколи, VeChain виділяється. Її застосування в реальному світі і міцні партнерські відносини відрізняють її від багатьох інших криптовалют. Оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися в різних галузях, фокус VeChain на практичних рішеннях робить її цікавим гравцем на поточному ринковому ландшафті.

Висновок

У той час як LUNC, XLM, KAS і VET є багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) унікально поєднує культуру мемів і спорт, прагнучи до зростання і пропонуючи раннім послідовникам значні прибутки.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

Сайт