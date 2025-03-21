Нацбанк хоче спростити порядок відкриття рахунку умовного зберігання філіям іноземних банків

Національний банк України пропонує спростити порядок відкриття філіям іноземних банків рахунку умовного зберігання (ескроу) у Національному банку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Такий рахунок Національний банк відкриває на підставі, зокрема, відповідної заяви від філії іноземного банку в Україні.

Пропонується виключити норму щодо потреби в поданні копій довідок про взяття філії іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника податків та як платника єдиного внеску, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Це, зокрема, передбачено нормами Закону України від 14.07.2023 № 3257-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави».

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.