До закриття міжбанку курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
21 березня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 21 березня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 21 березня
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Закриття 21 березня
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Зміни
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41,48/41,51
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41,56/41,60
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8/9
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44,96/44,9
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45,00/45,02
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4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,49−41,60, євро — 45,13−45,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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