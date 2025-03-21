Китайський стартап Manus представив свого ШІ-асистента, що може стати конкурентом DeepSeek. Про це пише Reuters.

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Компанія стверджує, що створила першого у світі загального агента зі штучним інтелектом здатного приймати рішення автономно з мінімальною кількістю підказок, меншою ніж чат-боти конкуренти, такі як ChatGPT і DeepSeek.

Держава демонструє підтримку проєкту. У четвер Manus вперше з'явився в ефірі державного телеканалу CCTV, а влада Пекіна підтвердила реєстрацію його продукту, що є ключовою умовою для роботи в Китаї.

Manus вже зацікавив технологічного гіганта Alibaba: стартап оголосив про співпрацю з командою Qwen AI, що може пришвидшити вихід його ШІ-агента на внутрішній ринок. Наразі доступ до продукту обмежений, але компанія заявляє про «список очікування у 2 мільйони осіб».