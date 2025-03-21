Національний банк України анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки КС «ХОСЕН» (ЄДРПОУ 22107810) та КС «АГАТ» (ЄДРПОУ 35096409) та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
21 березня 2025, 14:38
НБУ анулював ліцензії двом кредитним спілкам
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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 березня 2025 року.
Що відомо про спілки:
- Обсяг активів КС «ХОСЕН» станом
на 01.02.2025становив 2 707,95 тис. грн (0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 952,89 тис. грн (0,12% від загального обсягу ринку кредитних спілок).
- Обсяг активів КС «АГАТ» станом
на 01.02.2025становив 2 973,48 тис. грн (0,22 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 2 708,93 тис. грн (0,34 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).
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Джерело: Мінфін
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