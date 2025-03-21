Завтра, 22 березня, в Державній казначейській службі України будуть проводитись технологічні роботи по обслуговуванню інформаційних ресурсів. У зв'язку з цим робота сервісів інформаційного обміну з Державною митною службою буде призупинена. Про це повідомляє пресслужба відомства.
21 березня 2025, 11:04
Сервіси інформаційного обміну з митною службою призупинять роботу
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Деталі
Початок проведення робіт заплановано 22 березня о 10:30. Орієнтовний час проведення — 4 години.
«Для безперебійного здійснення митного оформлення у цей період рекомендуємо платникам податків заздалегідь здійснити авансові платежі на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі для Держмитслужби та її територіальних органів», — йдеться у повідомленні.
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Джерело: Мінфін
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