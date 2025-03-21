Курс валют на 21 березня: у банках долар подешевшав на 10 копійок, євро — на 20 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,10−45,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,48−41,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,96−44,98 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.