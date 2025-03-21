Рожкова: лише Укрексімбанк серед великих банків має недостатній рівень капіталу

Майже всі українські банки впоралися з наслідками ретроспективного підвищення податку на прибуток з 25% до 50%. Проте, один великий банк — Укрексімбанк — має недостатній рівень капіталу. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Остаточну картину ми побачимо після отримання аудиторських звітів у квітні. На сьогоднішній день є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу… Це Укрексімбанк», — сказала Рожкова.

Ще один державний банк, «Сенс Банк», має адаптовану програму капіталізації, розроблену за результатами попередньої оцінки стійкості, і дотримується її, додала Рожкова.

Пом'якшення вимог до капіталу: допомога банкам від НБУ

Рожкова зазначила, що Національний банк допоміг банкам, встановивши досить м'який перехідний період для виконання нових вимог до капіталу. Це дозволило багатьом банкам уникнути порушення нормативів.

«Ми також дозволили банкам, які за результатами минулого стрес-тестування потребували додаткового капіталу, внести зміни до своїх програм капіталізації. За попередніми оцінками, загалом банки збережуть достатній запас капіталу, однак деяким з них, можливо, доведеться переглянути свої програми капіталізації за підсумками оцінки стійкості 2023 року», — констатувала перша заступниця голови НБУ.

Катерина Рожкова підкреслила, що наразі немає жодного ризику для фінансової стабільності України.