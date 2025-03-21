Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 900 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 березня 2025, 8:18
Втрати ворога за 20 березня: 1 330 російських окупантів, 17 танків та 185 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 900800 (+1330) осіб,
- танків — 10394 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 21589 (+28) од,
- артилерійських систем — 24848 (+101) од,
- РСЗВ — 1324 (+2) од,
- засоби ППО — 1111 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30080 (+185),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 41259 (+165) од,
- спеціальна техніка — 3782 (+2).
Джерело: Мінфін
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