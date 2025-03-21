Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню на 3 копійки

Національний банк України встановив на 21 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5410 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 21 березня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,00 грн (на 20 березня курс було встановлено на рівні 45,32 грн). Європейська валюта подешевшала на 32 копійки.

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